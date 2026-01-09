Antalya'da etkili olan hortum bazı ev ve seralara zarar verdi

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum bazı ev, seralar ve araçlarda hasara yol açtı.

Dün akşam saatlerinde çıkan hortum, Karacalar ve Sülek mahallelerinde etkili oldu. Hortum nedeniyle bazı ev ve ağılların çatısı uçtu, elektrik direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Hortumun şiddetiyle bir otomobil savrulup traktörün üzerine devrilirken, otomobil, traktör, kamyonet ve bir motosiklette zarar gördü.

Yolda yürürken savrulan aracın çarpması sonucu yaralanan Sude K. (20), olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karacalar ve Sülek mahallelerinde etkisini gösteren hortumda, 2 sebze ve 5 muz serasında hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum anında büyük bir uğultu duyduğunu belirterek, "Dışarı baktığımda evin aşağısındaki seranın yerle bir olduğunu gördüm. Mahallemizde 2'si sebze, 5'i muz serası olmak üzere yaklaşık 7 serada ve iki evin çatısında hasar oluştu." dedi.

Sülek Mahallesi Muhtarı Ercan Mutlu da bir aracın hortumun etkisiyle ters döndüğünü, bu sırada yolda yürürken savrulan aracın çarpması sonucu bir kişinin yaralandığını söyledi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise hortumun 5-6 ev ve bazı ağıllarda büyük hasar bıraktığını, bölgedeki seraların ciddi zarar gördüğünü ifade etti.

Mahalle sakinleri ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Metin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sabah kapsamlı hasar tespit çalışması yapacağını kaydetti.




