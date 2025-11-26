İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Antalya'da hijyen ve gıda güvenliği eğitimi düzenlendi

Antalya

Antalya'da hijyen ve gıda güvenliği eğitimi düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı" kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik belediye ile Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey işbirliğiyle Vatan Kahvesi'nde düzenlendi.

Gıda Yüksek Mühendisi Ayşe Sarılar tarafından gerçekleştirilen programda, katılımcılara gıda güvenliği, gıdaların doğru ve güvenli pişirme dereceleri, soğuk hava depolarının doğru kullanımı, kızartma yağlarının kalitesi ve değişim periyotları, mutfak ekipmanlarının sterilizasyonu, personel hijyeni ve atık yönetimi gibi konularda eğitim verildi.

Etkinliğe, kentin tanınan işletmelerinde görev yapan 48 personel katıldı.



Yurt Dünya 26.11.2025 13:56:42 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da hijyen ve gıda güvenliği eğitimi düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu