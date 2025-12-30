Antalya'da hırsızlık şüphelisi yüz tanıma sistemiyle yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir iş yerinden yaklaşık 350 bin lira değerinde malzeme ve para çaldığı belirlenen şüpheli, jandarmanın yüz tanıma sistemi desteğiyle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde gerçekleştirilen ve güvenlik kamerası kayıt sisteminin de çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda JASAT ekipleri, "BİLGE" Yüz Tanıma Sistemi'ni kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

Kimliği belirlenen zanlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suça konu malzemelerle birlikte gözaltına alındı.