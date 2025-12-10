Antalya'da hububat sektörü için 20 bin tonluk depo yapılacak

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kentte hububat sektörüne yönelik 20 bin tonluk lisanslı depo yapmak için fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını ve yer arayışına başladıklarını bildirdi.

Çandır, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, tarım alanındaki çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Antalya'nın kasımda tarım ihracatının yüzde 3,7 artışla 106 milyon dolar olduğunu belirten Çandır, yaş meyve ve sebze ihracatının da yüzde 8,5 artışla 66 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Çandır, Antalya'nın tarım kenti olduğunu ve üretilen ürünlerin hem iç piyasaya hem yurt dışına gönderildiğini ifade ederek, bunun devam edebilmesi için tarımsal planlama konusunda yerelden çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Hangi ürünün hangi dönemde ve ne kadar üretileceği konusunda üreticilerin bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çandır, böyle bir planlamanın arz ve talep dengesine de olumlu yansıyacağını ifade etti.

Çandır, Antalya ve çevre illerinin, önemli oranda hububat üreten bölge olduğuna dikkati çekti.

Hububat sektörünün hasadı yaptıktan sonra ürünü bekletmeden satmak zorunda kaldığını anlatan Çandır, şunları söyledi:

"Hububat sektörüne yönelik Antalya'da 20 bin tonluk lisanslı depo yapmak için fizibilite çalışmalarını tamamladık. Firmalarımızla, üreticilerimizle bir araya geldik. Bir yer arayışındayız. Hedefimiz, üreticinin ürünü ürettikten sonra depolayabilmesine, uygun dönemde uygun fiyatlı malını satmasına, yani malına artı değer kazandırmasına olanak sağlamak. Yine elektronik lisanslı ürün senediyle de onların ekonomik finansal konularına yardımcı olabilmek."