Antalya'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Döşemealtı'da 2 şüpheliye ait evlerde yapılan aramalarda 6 bin 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manavgat'ta ise M.Z'nin aracında, ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 250 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.