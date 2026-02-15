İlginizi Çekebilir

Antalya'da iki otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.Ş. (61) idaresindeki 07 CFZ 814 plakalı tır, Güney Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen Ömer D. (23) kontrolündeki 07 BBT 686 plakalı otomobil ve Ramazan İ. (49) yönetimindeki 07 CEJ 971 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ömer D. hayatını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Canan İ. ve Azra İ. yaralandı.





