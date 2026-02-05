İlginizi Çekebilir

Antalya

Antalya'da "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik "İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünden katılan uzmanlar tarafından verilen eğitimde, ilk yardımda yapılması gereken doğru müdahaleler ve farklı teknikler konuşuldu.

Bu kapsamda temel yaşam desteği, kalp masajı ve suni solunum uygulamaları, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalar, yanıklar, bilinç kaybı, bayılma ve zehirlenme gibi acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Katılımcılar, mankenler üzerinde kalp masajı ve suni solunum tekniklerini birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Teorik ve uygulamalı gerçekleştirilen eğitimde, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimin sonunda katılımcılara sınav uygulandı.



