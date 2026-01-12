İlginizi Çekebilir

Antalya'da istinat duvarının çökmesi sonucu araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesindeki sağanakta istinat duvarının çökmesi sonucu araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yayla Kuzdere yolunda sağanak nedeniyle gece saatlerinde istinat duvarı çöktü.

Olay sebebiyle bir araçta 4 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yolu ulaşıma açarak araçta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.




