Antalya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

ANTALYA - Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik bilincini erken yaşlarda kazandırmak amacıyla öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce il genelindeki okullarda trafik güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve güvenli trafik davranışlarının alışkanlık haline getirilmesi hedeflendi.

Jandarma Genel Komutanlığının trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlı yaklaşımı doğrultusunda, öğrencilere yönelik bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve güvenli davranış kazandırma eğitimlerinin sürdürüleceği bildirildi.