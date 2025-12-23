İlginizi Çekebilir

Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu
Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi
ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
Çamlıkevler’de Yol Genişletme ve Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor
Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan Limanı arasında mutabakat imzalandı
Auto Kale Ekspertiz 2026'da bayi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor
TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu:
Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Doğurganlığın Korunması Sempozyumu" gerçekleştirildi

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

ANTALYA - Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son iki haftada operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlara yönelik Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 4 olayda 9 şüpheliye, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 23 olayda 40 şüpheliye adli işlem yapıldı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 2 olayda 10 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 2'si tutuklandı.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalanan 3 şüpheliden 2'si, "Tefecilik" suçundan 4 olayda yakalanan 19 şüpheliden 1'i tutuklandı.

"Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması" suçundan 2 şüpheliye, "Parada sahtecilik" suçundan 1 şüpheliye, "Tarihi eser kaçakçılığı" suçundan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda da 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 7 silah, 320 fişek, 41 sahte para, 72 kaçak tarihi eser, 7 milyon 317 bin 960 makaron, 4 bin 561 kilogram tütün, 700 litre akaryakıt, 400 litre alkol, 9 bin 12 litre içki, 2 bin 429 paket sigara, 665 elektronik sigara, 122 emtia, 29 papağan ile çok sayıda çek, senet, tapu ve dijital materyale el konuldu.




Yurt Dünya 23.12.2025 17:36:33 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Konut Açılımı Dağlardan Yana Genişliyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

2

Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü

3

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi

4

ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

5

Çamlıkevler’de Yol Genişletme ve Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

6

Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan Limanı arasında mutabakat imzalandı

7

Auto Kale Ekspertiz 2026'da bayi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor

8

TİM Başkanı Gültepe, Antalya'da "Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda konuştu:

9

Alanya'da yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kesilmesi güvenlik kamerasında

10

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Doğurganlığın Korunması Sempozyumu" gerçekleştirildi