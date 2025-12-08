Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.C. yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı kamyon, Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen 17 yaşındaki Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakmak'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.