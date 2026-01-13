İlginizi Çekebilir

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program
Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi
Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu
EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta'daki Böcek Müzesi bilime ve doğa farkındalığına katkı sunuyor
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin "102 Eğitimleri" başvuruları başladı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanığa 13 yıl hapis

Antalya

Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanığa 13 yıl hapis

ANTALYA - Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanık 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhan Kaynar (52) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Serhan Kaynar, amacının korkutmak olduğunu öne sürerek, "Çiviler paslıydı o nedenle öldürücü değildi. Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezler. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Müşteki Tezcan K. ise can güvenliği olmadığını belirterek, "Suçun işlendiği delillerle sabittir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müştekinin aldığı yaranın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olması nedeniyle, sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

- "Artık çok huzurluyum"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Tezcan K, "Bir yıldır devam eden mahkememiz bugün sonuçlandı. 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası aldı. Artık çok huzurluyum. Hapisten çıkamayacağını bildiğim için evime huzurla gidebilirim." ifadelerini kullandı.

- Olay

Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre 7 Ekim 2024'te komşusu Tezcan K.'nın (59) evinin kapısına tiner dökerek ateşe vermişti.

Gözaltına alınıp tutuklanan Serhan Kaynar, "bipolar kişilik bozukluğu" raporu doğrultusunda 2 ay sonra tahliye edilmişti. 27 Aralık 2024'te, 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayan Kaynar, komşusu Tezcan K.'yı apartman merdivenlerinde yakalayarak, düzeneğin çivili kısmını göğsüne bastırarak akım vermişti.

Yaralanan kadın, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarılmış, polis tarafından gözaltına alınan Serhan Kaynar tutuklanmıştı. Kaynar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.




Yurt Dünya 13.01.2026 11:59:24 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanığa 13 yıl hapis

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program

2

Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

3

Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

4

EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı

5

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı

6

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Isparta'daki Böcek Müzesi bilime ve doğa farkındalığına katkı sunuyor

8

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin "102 Eğitimleri" başvuruları başladı

10

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor