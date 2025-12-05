İlginizi Çekebilir

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

ANTALYA - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğlen saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Korkuteli ilçesinde de bazı derelerde sel meydana geldi.

Kemer’de ise Çamyuva sahilindeki iki karavan denize sürüklendi.

Karavanlardan birinde mahsur kalan Rus turistleri Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri kurtardı.

Kaş ilçesi Yarımada mevkisinde meydana gelen heyelanda seyir halindeki bir araç zarar gördü.

Yağışların etkili olduğu Demre ilçesinde ise Toptancı Hali önündeki alt geçitte 1 araç mahsur kaldı. Araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.



