Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

ANTALYA - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan yağış zaman zaman şiddetini artıran sağanağa dönüştü. Bazı sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş merkezleriyle iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
Emniyet güçleri alt geçitlerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Kentte etkili olan fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya ve çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.