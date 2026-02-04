İlginizi Çekebilir

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü
Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği
Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Antalya'da lösemiyi yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Antalya

Antalya'da lösemiyi yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde, lösemiyi yenerek 2,5 yıllık aranın ardından okuluna dönen 12 yaşındaki Tunç Körpe için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki Hilmi Toksoy İlk-Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Körpe, yaklaşık iki buçuk yıl süren zorlu lösemi mücadelesini kazanarak yeniden okul sıralarına döndü. Tunç'un bu özel günü nedeniyle, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte arkadaşlarının ellerindeki Türk bayraklarıyla oluşturdukları tünelden geçen Körpe'yi, tünel sonunda ellerinde balon bulunan öğretmenleri ve arkadaşları karşıladı. Dairenin içine alınan Körpe, arkadaşlarıyla balonları gökyüzüne bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Aydeniz, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün güzel bir kavuşma yaşadıklarını söyledi.

Körpe'ye "hoş geldin" diyen Aydeniz, sağlıklı ve başarılı bir ömür diledi.

Tunç Körpe'nin babası Özcan Körpe de oğluna 2023'ün eylül ayında lösemi teşhisi konulduğunu ve zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Oğlunun sağlığına kavuştuğunu dile getiren Körpe, "Bugün oğlum yeniden okuluna başlıyor. Bu süreçte doktorlarımıza, okulumuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kolluk kuvvetlerimize çok teşekkür ederiz. Bugün güzel bir etkinlik oldu, balonları gökyüzüne saldık. Çok mutluyuz, bu mutluluğu anlatmak çok zor." dedi.

Tunç Körpe ve etkinliğe katılanlar duygusal anlar yaşadı.



Eğitim 4.02.2026 14:00:40 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da lösemiyi yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

2

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

3

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

4

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

5

Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

6

Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

7

Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği

8

Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı

9

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:

10

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası