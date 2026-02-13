Antalya'da "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" başladı

ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Antalya'da düzenlenen "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" 49 ilden 200 gencin katılımıyla başladı.



Döşemealtı ilçesindeki Antalya Alaaddin Keykubat Kampı'ndaki programın açılış töreninde, müzik ve şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Antalya Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Ünlü, kampın sloganının "Bir Kardeşlik İklimi" olduğunu belirterek, 49 ilden gençleri kampta buluşturduklarını söyledi.

İletişimin çok önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, "Ama bu gelişimin doğru ellerde, kirli iletişimi engellemek, doğru bilgiye erişebilmek için neler yapmanız gerektiğini, burada kaldığınız sürece işin uzmanlarından, profesyonellerden öğreneceksiniz. Geleceğimiz, daha doğru bilgiye ulaşmamız açısından çok önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Ahmet Uzun da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen "Kamp " programı kapsamında "Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı"nın düzenlendiğini belirtti.

Katılımcılara sadece teorik değil, medya etiği, kriz ve iletişimle dijital medya uygulamalarında pratik kazanımlar sunulacağını anlatan Uzun, alanında uzman gazeteciler ve akademisyenler eşliğinde yürütülecek eğitimlerin gençlerin mesleki bakış açılarını güçlendireceğini ifade etti.

Uzun, kampla doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi doğrulama ve dijital ortamlarda sorumlu iletişim kurma konusunda sürdürülebilir farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kamp, 17 Şubat'ta sona erecek.