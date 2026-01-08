İlginizi Çekebilir

Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nden “Sıfır Enfeksiyon” Başarısı
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor
Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu
Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
Bursaspor'un Süper Lig özlemi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti
Gökkuşağı Koleji öğrencileri "sürdürülebilirlik" projesi hazırladı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, gazetecilerle bir araya geldi

Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı

Antalya

Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı

ANTALYA - Antalya'da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden çevrim içi "Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği" hizmetinin başladığı bildirildi.

Kentte ilk olarak Kepez Devlet Hastanesi bünyesinde başlayan uygulama kapsamında sigarayı bırakmak isteyenler, MHRS üzerinden "Uzaktan Sigarayı Bırakma Polikliniği" randevusu alarak, istedikleri yerde cep telefonu, bilgisayar veya tabletleriyle sisteme bağlanarak doktorla çevrim içi görüşme imkanı buluyor.

- "Sigarayı bırakmak artık bir tık uzakta"

Kepez Devlet Hastanesi Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği hekimi Begüm Koçar, AA muhabirine, vatandaşların sigarayı bırakmak için artık hastaneye gelmesine gerek olmadığını söyledi.

Sigarayı bırakmanın bir tık uzakta olduğunu belirten Koçar, şöyle konuştu:

"Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniğimiz sayesinde bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya tabletinizden bize kolayca ulaşabiliyorsunuz. Randevunuzu MHRS üzerinden oluşturduktan sonra sizinle belirlenen saatte çevrim içi görüşme yapıyoruz. Görüşme sırasında önce sigara kullanım alışkanlıklarınızı ve bağımlılık düzeyinizi değerlendiriyoruz. Ardından sizin için en uygun bırakma yöntemini birlikte belirliyoruz. Gerekli olduğu durumlarda ilaç tedavisi planlıyor, yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bilgilendiriyoruz. Tedaviniz başladıktan sonra düzenli aralıklarla tekrar görüşüyor, motivasyonunuzu artıracak önlemler öneriyor ve bırakma sürecinizi adım adım takip ediyoruz."

Koçar, tüm görüşmelerin Sağlık Bakanlığının güvenli dijital altyapısı üzerinden gerçekleştirildiğini ve vatandaş bilgilerinin gizlilikle korunduğunu ifade ederek, uygulamanın sigarayı bırakmak isteyip de zaman bulamayan veya hastaneye gelmekte zorlananlara göre bir hizmet olduğunu dile getirdi.



Yurt Dünya 8.01.2026 16:27:35 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da mhrs üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Sizi Asla Unutmayacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı

2

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nden “Sıfır Enfeksiyon” Başarısı

3

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor

4

Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu

5

Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

6

Bursaspor'un Süper Lig özlemi

7

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

8

Gökkuşağı Koleji öğrencileri "sürdürülebilirlik" projesi hazırladı

9

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, gazetecilerle bir araya geldi