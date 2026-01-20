İlginizi Çekebilir

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı
TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti
Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda
Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu
Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi
Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak
Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Antalya

Antalya'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Sarıabalı Mahallesi Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla söndürüldü.

Bazı yerleşim yerlerinin boşaltıldığı yangında, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 22 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 75 orman işçisi, 10 muhafaza memuru ve 6 teknik personel müdahalede bulundu.

Çevredeki ev ve seralara sıçramadan söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Evinden tahliye edilen Veli Büyükdeligöz (83), gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanı fark ettiğini ve hemen yetkililere haber verdiğini söyledi.

Yetkililerin tedbiren evi boşaltmaları gerektiğini söylediğini anlatan Büyükdeligöz, "Jandarma ekipleri hemen bizi aşağıda tanıdık birilerinin evine götürdü. Hepsine teşekkür ederim." dedi.



Yurt Dünya 20.01.2026 17:35:55 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Sizi Uğurlamak da Varmış Kaderde
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

2

SDÜ'de hareket halindeki elektrikli araçlar için kablosuz şarj projesi tasarlandı

3

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen Hürü Toklu hayatını kaybetti

5

Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda

6

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama, 60 Milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

7

Limak Holding'in "Yarını İnşa Etmek" paneli Davos'ta düzenlendi

8

Bu hafta yurtta Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak

9

Antalya İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, "Basın Sohbetleri" programına katıldı

10

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı