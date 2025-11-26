Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 07 ASM 871 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda karşı yönden gelen Ali M. yönetimindeki 07 BTD 852 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ise Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.