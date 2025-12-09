İlginizi Çekebilir

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı

ANTALYA - Antalya'da Plancia Magna anısına yaptırılan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliğiyle, Perge Antik Kenti'nin simge isimlerinden Plancia Magna anısına yaptırılan heykel törenle açıldı.

Muratpaşa ilçesi Düden Park'ta gerçekleştirilen törende konuşan ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak, kentin kültürünü ve bu toprakların yetiştirdiği bir kadını görünür kılmanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kotanak, Perge Antik Kenti'nin imarında büyük rol oynayan Plancia Magna'nın, kendi döneminde seçme ve seçilme hakkı olmamasına rağmen inisiyatif alarak şehre hizmet ettiğini kaydetti.

Dernek olarak 20 yıldır Plancia Magna figürünü plaket olarak kullanarak bu ismi yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Kotanak, "Plancia Magna, döneminde bir belediye başkanının yaptığı hizmetlerle ön plana çıkmış, kendi imkanlarıyla hizmet vermiş gönüllü bir kadındır. Kültürümüz olan Perge bölgesinden çıkmış bir kadını şehirde görünür kılmak bizler için çok kıymetli." dedi.

- "Lütfen her alanda olun ve her alanda öncülük yapmaya devam edin"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise tarihte iz bırakan bir ismin 2 bin yıl sonra bile anılmasının ve onurlandırılmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Açılışın sadece bir heykel töreni olmadığını, kadınların toplumsal hayattaki yerini simgelediğini dile getiren Hacısüleyman, "Burada bugün sadece Plancia Magna'yı değil, bütün kadınlarımızın toplumsal hayata kattıkları gücü, yaratıcılıklarını, empati duygularını ve iş disiplinlerini konuşuyoruz. Bu simgesel heykel vesilesiyle bütün kadınlarımızı kutluyorum. Hayata tutunurken şehrimiz onlardan destek, güç ve katkı bekliyor. Lütfen her alanda olun ve her alanda öncülük yapmaya devam edin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek heykelin açılışı gerçekleştirildi.



