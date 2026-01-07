Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

ANTALYA - Antalya'da polislerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü 4 araca çarptıktan sonra yaralı olarak yakalandı.
Muratpaşa ilçesinde henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BPV 880 plakalı otomobil, şüphe üzerine Tonguç Caddesi üzerinde polis ekiplerince durdurulmak istendi.
Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ara sokaklarda hızla ilerleyerek ekiplerden kaçmaya çalıştı.
4 araca zarar veren sürücü, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucunda yaralı olarak Evliye Çelebi Caddesi'nde yakalandı.
Kısa süreli trafiğe kapatılan caddede sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli madde olabileceği ihtimali üzerine ekipler tarafından arama yapılan otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.