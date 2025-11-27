Antalya'da polisten şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'da polis ekiplerince "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçesindeki "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda asayiş biriminin katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, belirlenen adreslerde arama yaptı.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin resmi açıklamanın, ilerleyen saatlerde yapılacağı bildirildi.



