İlginizi Çekebilir

Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi
E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor
Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'de dolu etkili oldu
Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı
Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu
Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı
Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu

Antalya

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu

ANTALYA - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Türkiye'nin yedi bölgesinin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin daha görünür kılınması için "Yöresel Mutfak" çalışmasını hayata geçirdi.

POYD üyeleri, Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen yılın ilk aylık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Dernek tarafından hayata geçirilen "Yöresel Mutfak" çalışması kapsamında davetlilere, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli ve yöresel ürünleriyle hazırlanan tatlı ve yemekler ikram edildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu AR-GE Kurulu Başkanı ve otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu ve ekibi, çıkardıkları menüdeki yemeklerin hikayesini ve ülkenin yöresel lezzetlerdeki başarısını anlattı.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, buradaki konuşmasında, Antalya'ya geçen sene 17 milyon 122 bin 548 turist geldiğini belirterek, toplam turist sayısının yüzde 60'ını dört kaynak pazarın oluşturduğunu söyledi.

Rusya'nın 4 milyon 45 bin misafirle ilk sırada yer aldığını anlatan Saatçioğlu, 3 milyon 555 bin ile Almanya'nın ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

İngiltere'nin üçüncü, Polonya pazarının ise dördüncü sırada yer aldığını belirten Saatçioğlu, Anadolu'nun yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı için aylık toplantılarında bu lezzetlerden menü çıkarılacağını vurguladı.

Saatçioğlu, dernek olarak 2025'te yaptıkları çalışmaları anlatarak, deprem bölgelerinde yürüttükleri faaliyetleri, yeni hayata geçirdikleri projeleri değerlendirdi.

POYD'un her aylık toplantısında bir yörenin coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerinin tanıtımının yapılacağını ifade eden Saatçioğlu, otellerin "her şey dahil" sisteminde de yöresel ürünlerin daha görünür olacağını vurguladı.

POYD Kariyer Platformu aracılığıyla şu ana kadar yaklaşık 300 iş başvurusunun ücretsiz olarak insan kaynakları yöneticilerine ulaştırıldığına dikkati çeken Saatçioğlu, su yönetimi ve sürdürülebilirlik konularının da önemli olduğunu ve bu alanda çalışma yürüttüklerini anlattı.

Toplantıda, derneğe yeni üye olanlara plaket verildi.



Ekonomi 13.01.2026 19:35:29 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da profesyonel otel yöneticileri "yöresel mutfak"ta buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Her Yağmurda Aynı Çile
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

2

Isparta'da "Kim var?" adlı sanat oratoryosu sahnelendi

3

E-ticaret işletmelerinin yüzde 53'ü yapay zekayı aktif kullanıyor

4

Burdur'da evde çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

5

Mersin'de dolu etkili oldu

6

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

7

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

8

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri, "Yöresel Mutfak"ta buluştu

9

Serik'te otomobil ile minibüs kazasında 1 kişi yaralandı

10

Gülnar İlçe Sağlık Müdürü Alperen Ateş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı