Antalya'da ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

Antalya

Antalya'da ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

ANTALYA - Antalya'da ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bir zincir markette gerçekleştirilen denetimlerde, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ramazan öncesi denetimlerin artırıldığını belirten Özşahan, fahiş fiyat, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik kontrollerin devam ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte denetimler yaptıklarını ifade eden Özşahan, "Kasalarda fiyat uygunluğunu, fiyat etiketi bulunup bulunmadığını ve haksız fiyat artışı olup olmadığını inceliyoruz. Yüksek fiyat tespit edilmesi halinde geriye dönük üç aylık alış ve satış faturalarını talep ediyoruz ve buna göre işlem yapıyoruz." dedi.

Özşahan, bu yıl içerisinde yaklaşık 3 bin 600 firmada 725 bin ürünün incelendiğini, 218 firmada ve 707 üründe mevzuata aykırılık tespit edildiğini belirterek, denetimlerin ramazan ayı boyunca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde sürdürüleceğini vurguladı.

Özşahan, vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini HFA mobil uygulaması üzerinden iletebileceklerini belirtti.

Haksız fiyat artışı için 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar, stokçuluk için ise 1 milyon 806 bin 177 liradan 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar idari para cezası uygulandığı bildirildi.



