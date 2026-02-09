İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de durdurulan otomobilin yedek lastiğinden esrar çıktı, 1 tutuklu
Hatay'da çocuklara yönelik göz sağlığı taraması yapıldı
Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü
Alanya'da çevreyi kirlettiği iddiasıyla bir otel hakkında cezai işlem başlatıldı
Pedalia, kış sezonunu Grand Prix Antalya yarışıyla açtı
Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat yapıldı
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı
Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı
Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi

Antalya

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 8 şüpheliye ait ikametlerde ve yol kontrol noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ile 10 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.



Yurt Dünya 9.02.2026 16:31:19 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 15 silah ele geçirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de durdurulan otomobilin yedek lastiğinden esrar çıktı, 1 tutuklu

2

Hatay'da çocuklara yönelik göz sağlığı taraması yapıldı

3

Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

4

Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 günde metrekareye 567 kilogram yağış düştü

5

Alanya'da çevreyi kirlettiği iddiasıyla bir otel hakkında cezai işlem başlatıldı

6

Pedalia, kış sezonunu Grand Prix Antalya yarışıyla açtı

7

Osmaniye'de bağımlılık konusunda farkındalık oluşturulması için temsili tatbikat yapıldı

8

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 102 şüpheliyi yakaladı

9

Daikin Türkiye "Temiz Hava Elçileri" projesini Sakarya'daki okullara taşıdı

10

Metro Türkiye Michelin Rehberi Kapadokya seçkisi için plaket töreni düzenledi