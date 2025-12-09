Antalya'da sağlık görevlisini darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 sanıktan biri hakim karşısında

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık görevlisi Hamit Aras'ı (31) darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 sanıktan birinin "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.İ. ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık M.E.K. ile tutuksuz sanıklar G.A. ve İ.S.'nin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle yargılanmalarını çocuk ağır ceza mahkemesinde yapılacağı belirtildi.

Duruşmada savunma yapan sanık S.İ. kimseyi öldürmediğini, maktul Hamit Aras ile de herhangi bir temasının olmadığını iddia etti.

Sanık, 4 arkadaş beraberken karşılarından kendilerine doğru gelen maktulden, M.E.K.'nin sigara istediğini belirterek, "Aralarında tartışma olduğu için bende yanlarına gittim. Yere düştüğü için maktulü yan çevirdim. Yerdeki telefonu aldım. Sonra arkadaşım G.A. ile telefonu maktulün yanına geri gönderdim. Çantayı M.E.K. aldı. Çantayı açmış, içindekiler yere düşürmüştü. Çantaya ben de dokundum. Parmak izimin çıkacağını düşündüğüm için attım." dedi.

Olayın etkisiyle M.E.K. ile kaçtıklarını anlatan S.İ, diğer sanıklar G.A. ve İ.S.'nin ise maktulün başında ambulans gelene kadar beklediğini kaydetti.

Maktulün annesi Şükriye Tavşan ise oğlu yere düştüğünde 4 kişinin vurduğuna yönelik kamera kayıtları olduğunu ifade ederek, "Böyle insanlar yaşamasın. Çocuğumu öldürdüler. Çocuğumun fotoğrafıyla yaşıyorum. Sanığın tüm söyledikleri yalan. Önce eşimi sonra oğlumu kaybettim. Çocuğum o kadar terbiyeliydi ki küfür etmeyi dahi bilmezdi. Çocuğum dağ gibi arkamdaydı. Şimdi bana kim bakacak, derdime kim koşacak? Çocuğumun toprağıyla yaşıyorum. Onları asla affetmeyeceğim. Ömür boyu hapis yatsınlar." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların yargılandığı çocuk ağır mahkemesine yazı gönderilerek dosyanın birleştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Adalet istiyorum"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Kerem Polat, tüm sanıkların "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından en üst sınırdan ceza alarak mahkum edileceği kanaatinde olduklarını belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Anne Şükriye Tavşan ise eşinin ölümünden iki ay sonra oğlunun öldürüldüğünü anlatarak, "Oğlum, bu pisliklerin kurbanı oldu. 12 yıldır aynı yerde çalışıyordu. Hiç kimse oğlumdan şikayetçi değildi. Bütün arkadaşları toplandı. Hepimiz oğlum için gözyaşı döktük. Sonuna kadar davacıyım. Her gün oğlum için ağlıyorum. Daha 9 ay oldu. Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Olay

5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Hamit Aras, 1 Mart 2025 saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından para ve değerli eşyalarını vermediği için darbedilmişti.

Aras kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheliler İ.S. (17), G.A. (17), S.İ. (20) ve M.E.K. (17) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklanmış, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.







