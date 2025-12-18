Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü" konferansı düzenlendi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Antalya'da "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü: Bağımlılık ve Yasal Sonuçlar" konulu konferans gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya Bilim Üniversitesi ve Yeşilay Antalya Şubesi arasında imzalanan üçlü protokol kapsamında üniversitenin konferans salonunda program düzenlendi.

Antalya Bilim Üniversitesi Yeşilay Topluluğunca organize edilen "Sanal Bahis ve Kumarın Görünmeyen Yüzü: Bağımlılık ve Yasal Sonuçlar" konulu konferansta, sanal bahis ve kumarın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, bağımlılık, konunun hukuki boyutu ve yasal yaptırımlar ele alındı.

Uzman klinik psikolog Muhammed Özbey, yaptığı konuşmada, insanların her şeyin bağımlısı olabileceğine dikkati çekerek, çay, egzoz dumanı, kumar, telefon, sanal bahis, sosyal medya başta olmak üzere çok farklı bağımlılıkların bulunduğunu söyledi.

Sanal bahis ve kumar bağımlılığında yaş kriteri olmadığını vurgulayan Özbey, "Sanal bahis ve kumar, hem kaybettikçe hem kazandıkça daha çok oynatan bir oyun sistemi. Sosyolojik açıdan bakınca zengin fakir ayrımı yok, zenginler eğlence, maddi durumu iyi olmayan da zengin olmak için oynuyor." dedi.

- "Her zaman kasa kazanır, insan kazanmaz"

Özbey, herhangi bir şeyin iddiasının insanları kumara sürüklediğini anlatarak, kumarın sonucunun belirsizlik olduğunu kaydetti.

Hiç kimsenin kumar ve sanal bahis oynayarak parasını ikiye katlayamayacağına işaret eden Özbey, "Sürekli ve süreksiz oyunlar var. Bunlar, anında kazandıran veya kaybettiren oyunlardır. Her zaman kasa kazanır, insan kazanmaz. Kumarda kazanma ihtimali kaybetme ihtimalinden çok azdır." diye konuştu.

Özbey, kumar bağımlısı gençlerin hikayesinden alıntılar sunarak, sanalda da olsa savaş, kavga oyunlarının, insanlarda ileride birini öldürebilecek bilincini oluşturmaya neden olduğunu dile getirdi.

Dikkatli olunmasını isteyen Özbey, "Çevrim içi oyunlar da kumar riski taşıyor çünkü çok çabuk bağımlılık yapar. Telefondan olunca kolay ulaşılır. Yaş sınırı sıklıkla yoktur, çevrim içi para harcamak daha kolaydır. Kişinin kendi adını kullanma zorunluluğu yoktur." dedi.

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Selami Cin de sanal bahis ve kumarın hukuki boyutu ve yasal yaptırımları hakkında bilgi verdi.



