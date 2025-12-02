Antalya'da şehit aileleri ve gaziler için iş birliği protokolü imzalandı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokolü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul imzaladı.

Uysal, imza töreninin ardından, dernekle güçlü dayanışma içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizde en eski tarihe sahip, en köklü mücadeleyi veren şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize destek olan, dünya savaşı koşullarında kurulmuş derneğimizle iş birliğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Kurumsal örnek oluşturması adına mevcut dayanışmamızı daha hukuki bir zemine oturtuyoruz."

Yurdakul ise gerek hizmet binalarının tahsisinde, gerekse bugüne kadarki tüm taleplerinde her zaman Uysal'ın yanlarında olduğuna dikkati çekerek, "Bugün bu güçlü dayanışmayı kurumsal bir çerçeveye kavuşturarak imza altına alıyoruz." ifadesini kullandı.



