İlginizi Çekebilir

4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı
Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doru, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor
Akademisyen ve öğrenciler dondurucu soğukta buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldı
Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti
Octopus, Barcelona'da perakende sektörü için 4 yeni yapay zeka modülünü tanıttı
Mersin'de "Müziğin Sonsuzluğunda Yarım Kalan Bir Beste: Laçin Akyol" konseri verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
Mersin'de "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi açıldı

Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor

Antalya

Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin kesme çiçek sektöründe merkez üssü konumundaki Antalya'da, topraksız tarım uygulamaları kapsamında sadece su kullanılarak üretilen laleler, iç piyasada satışa sunuluyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Flash Tarım ve Aktif Fide firması, yaklaşık 19 yıl önce laleleri anavatanına döndürmek amacıyla suda lale üretimine başladı.

Yurt dışından getirilen soğanlar, dik olarak su kaplarına yerleştiriliyor ve bu şekilde soğuk hava deposunda bir ay kadar bekletiliyor. Köklendikten sonra seraya çıkarılan laleler, su dolu kasalar içerisinde bekletiliyor ve büyüdüklerinde hasat ediliyor.

- Yılda 300 ile 500 bin arası üretim yapılıyor

Fide firmasının işletme müdürü ziraat mühendisi Anıl Yolcular İrik, AA muhabirine, firmada 19 yıldır su kültüründe lale üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel günlere yönelik üretim yaptıklarını belirten İrik, "Yılda 300 bin ila 500 bin arasında üretim yapıyoruz. 4 aylık bir üretim sezonumuz var." dedi.

İrik, şu anda 14 Şubat taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Üretimin tamamını iç piyasada değerlendirdiklerine işaret eden İrik, "Şu an için ihracatımız yok ama çalışmalarımız var. Bizim için önceliğimiz iç pazar. İç pazara satış yapıyoruz. Talep çok güzel, talebi karşılamakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

Anıl Yolcular İrik, pembe, sarı, mor, beyaz, sarı-kırmızı gibi çift renklerde üretim yaptıklarını kaydetti.

Suda üretim ile alandan tasarruf sağlandığını aktaran İrik, topraklı tarımda üretimde daha fazla alana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Suda üretimin her açıdan avantajlı olduğunu anlatan İrik, "Yurt dışından soğan alıyoruz. Bunları taslarımıza dik dikimlerini gerçekleştiriyoruz, bir ay kadar depoda köklenmelerini ve büyümelerini bekliyoruz. Bir ay sonunda araziye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İrik, herhangi bir şekilde ilaç ve gübre kullanmadan doğal bir şekilde üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 7.02.2026 12:37:19 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da suda yetiştirilen laleler piyasada yoğun talep görüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi Antalya'da başladı

2

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doru, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

Antalya'da suda yetiştirilen laleler iç piyasada yoğun talep görüyor

4

Akademisyen ve öğrenciler dondurucu soğukta buzla kaplı Çıldır Gölü'ne daldı

5

Hatay'da zeytinyağı tenekelerine gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

6

Hatayspor, 3 futbolcu transfer etti

7

Octopus, Barcelona'da perakende sektörü için 4 yeni yapay zeka modülünü tanıttı

8

Mersin'de "Müziğin Sonsuzluğunda Yarım Kalan Bir Beste: Laçin Akyol" konseri verildi

9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti

10

Mersin'de "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi açıldı