Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yeni yıl kutlamalarına yönelik denetim yapıldı

Antalya

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yeni yıl kutlamalarına yönelik denetim yapıldı

ANTALYA - Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde, yeni yıl kutlamalarına yönelik güvenlik güçlerince karadan, havadan ve denizden tedbir alındı.

Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve beraberindekiler, yeni yıl kutlamalarının yoğunlaştığı noktalardan Kaleiçi'nde denetim yapan görevlileri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Grup Komutanlığını ziyaret eden Şahin ve beraberindekiler, denetimler hakkında bilgi aldı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 9 bin 759 personelin yılbaşı tedbirleri kapsamında sahada görev yaptığını belirtti.

Kentte tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Şahin, ekiplerin karadan, havadan ve denizden tedbirler aldığını kaydetti.

Kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlara ilişkin de bilgi veren Şahin, "Antalya'da aralık ayında DEAŞ'a yönelik 20 operasyon yaptık. 57 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, 5'i serbest kaldı, 35'i il göç idaresine teslim edildi. 14'ü hakkında da gözaltı işlemleri devam ediyor. Bütün çalışmalarımız Antaya'nın huzuru için." dedi.

Öte yandan, tarihi Kaleiçi'nde soğuk havaya rağmen vatandaşların restoran ve eğlence merkezlerini doldurduğu gözlendi. Antalyalılar, bazı cadde ve meydanlarda da bir araya gelerek eğlendi.



31.12.2025 23:53:19
