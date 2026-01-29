Antalya'da Trabzon Tanıtım Günleri etkinliği düzenlendi

ANTALYA - Antalya'da Trabzon Tanıtım Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında yöresel kıyafetleri giyen çocuklar horon oynadı.

Kurulan stantlarda ziyaretçilere hamsi ikramının yapıldığı etkinlikte, bölgenin yöresel ürünleri de tezgahlarda yerini alarak ziyaretçilere tanıtıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan dernek başkanı Cemil Tonbul, Trabzon'un yerel değerlerini Antalyalılara tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Gurbetteki Trabzonluları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tonbul, "Etkinlik ile Trabzon'un eşsiz doğasını, sanatını, yöresel yiyeceklerini ziyaretçilere tanıtacağız. İlgi çok güzel. Ayrıca etkinlik kapsamında konserler düzenleyeceğiz." dedi.

Etkinlik, 1 Şubat'ta sona erecek.