İlginizi Çekebilir

Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye
BAKA'nın aralık ayı toplantısı Antalya'da yapıldı
Allianz Türkiye toplumsal yatırımlarla sürdürülebilir geleceğe katkı sağladı
Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı
Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu'dan yeni yıl mesajı
Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Antalya Valisi Şahin'den yeni yıl mesajı
Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Adana'da 6,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı
Hasanbeyli’de inşaat işçilerine “Kadına El Kalkamaz” broşürü dağıtıldı

Antalya'da trafik ekipleri son bir haftada 50 binin üzerinde araç ve sürücüyü denetledi

Antalya

Antalya'da trafik ekipleri son bir haftada 50 binin üzerinde araç ve sürücüyü denetledi

ANTALYA - Antalya'da trafik birimlerince, son bir haftada helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde 50 binin üzerinde araç ve sürücü kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında yük taşıyan araçlara yönelik 6 bin 289, yolcu taşımacılığına yönelik 1465, alkol ve uyuşturucu-uyarıcı madde denetimlerinde 7 bin 214, emniyet kemeri denetimlerinde 12 bin 534, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 8 bin 520 kontrol yapıldı. Diğer uygulamalarla birlikte toplam 50 bin 514 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde yasak park yapan 1756, engellilere ayrılan park alanlarını ihlal eden 325, KGYS ve elektronik plaka sistemi kayıtlarına göre ihlal yapan 1676, hız ihlali yapan 1711, alkollü araç kullanan 158, korsan taşımacılık yapan 2, abartı egzoz kullanan 35, kırmızı ışık ihlali yapan 1055, emniyet kemeri takmayan 1262, kask kullanmayan 1167, sürücü belgesi olmadığı, geri alındığı ya da iptal edildiği halde araç kullanan 284 kişi tespit edildi.

Diğer maddelerle birlikte toplam 12 bin 530 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.



Yurt Dünya 30.12.2025 13:33:41 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da trafik ekipleri son bir haftada 50 binin üzerinde araç ve sürücüyü denetledi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Mdgrup Osmaniyespor Üvey Evlat Değildir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin Valisi Toros'tan görme engelli üniversite öğrencisine hediye

2

BAKA'nın aralık ayı toplantısı Antalya'da yapıldı

3

Allianz Türkiye toplumsal yatırımlarla sürdürülebilir geleceğe katkı sağladı

4

Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı

5

Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu'dan yeni yıl mesajı

6

Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

7

Antalya Valisi Şahin'den yeni yıl mesajı

8

Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

9

Adana'da 6,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı

10

Hasanbeyli’de inşaat işçilerine “Kadına El Kalkamaz” broşürü dağıtıldı