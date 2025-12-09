İlginizi Çekebilir

Antalya

Antalya'da trafik kazasında ölen gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, motosikletinin kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Batuhan Çakmak'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gencin cenazesinin toprağa verilmek üzere Isparta'ya götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

M.C. idaresindeki 03 ADF 699 plakalı kamyon, dün gece Adnan Menderes Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen Batuhan Çakmak'ın (17) kullandığı 07 BIF 239 plakalı motosikletle çarpışmış, Çakmak kaza yerinde hayatını kaybetmişti.



