Antalya

Antalya'da "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri düzenlendi

ANTALYA - Anadolu'nun seçkin türkülerinin seslendirildiği "Türkü Türkü Türkiyem Hemdem" konseri, Antalya'da sanatseverlerle buluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti tarafından düzenlenen konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şef Ahmet Yiğit Aktı yönetimindeki konser, Zülfü Livaneli'nin Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelediği "Karlı Kayın Ormanında" türküsüyle başladı.

Programda, "Demirci Mehmet Efe" ve "İreyhan Eker Misin" gibi Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen eserler seslendirildi.

Ayrıca, halk oyunları topluluğu tarafından dans gösterisi sunuldu.



12.01.2026
Anahtar Kelimeler: antalya'da "türkü türkü türkiyem hemdem" konseri düzenlendi

