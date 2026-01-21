Antalya'da üreticiler seralarda zirai don nöbeti tutuyor

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya'da ürünlerini soğuktan korumak isteyen üreticiler, seralarda soba yakarak zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Yılın 12 ayı yaş sebze ve meyve üretiminin yapıldığı kentte etkili olmaya başlayan düşük hava sıcaklığı, seralardaki ürünleri de olumsuz etkiliyor. Üreticiler, ürünlerini dondan korumak için seralarda gece boyunca nöbet tutuyor.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Aksu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle domates seralarında ısıtma sistemleri devreye alındı.

Çiftçiler seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama gibi yöntemlerle ürünlerini korumaya çalışıyor. Gece gündüz seralarında kalan üreticiler, sıcaklık değerlerini sürekli kontrol ederek don riskine karşı önlem alıyor.

İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 27 dönümlük domates serasında da don nöbeti gece boyunca sürdü.

İşletme müdürü Cüneyt Sonkan, AA muhabirine, soğuk havalarda yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

Serada 6 kömürle çalışan kalorifer sobası ile 46 odun sobası bulunduğunu belirten Sonkan, "Akşam saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayınca sobalarımızı yakıyoruz. Genellikle sıcaklık 2 derecenin altına indiğinde ısıtma sistemlerini devreye alıyoruz." dedi.

Gece boyunca yaklaşık 12 saat süren nöbet tuttuklarını anlatan Sonkan, "Üç kişiyle görev yapıyoruz. Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz. Bir kalorifer sobası gecede yaklaşık 250 kilogram kömür, odun sobaları ise 150 kilogram odun tüketiyor. Gündüzleri de sobaların bakımını yaparak bir sonraki geceye hazırlanıyoruz." diye konuştu.



