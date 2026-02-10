İlginizi Çekebilir

Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı
Helikobakter pilori mide kanseri riskini artırıyor
Enerjisa dağıtım şirketleri 2025'te üç ilde 9,8 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi
Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Adana'da restoranda öldürülen gencin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı
Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Garanti BBVA Mavi Nefes Projesi'ne desteğini 2025'te de sürdürdü
Plajlarda görülmeye başlanan Akdeniz foklarının "dinlenmelerine izin verin" uyarısı
Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi
Saint-Gobain Türkiye'de üst düzey atama

Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

Antalya

Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 8 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Konyaaltı ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 150 fişek, 3 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 2 kılıç, 4 pala, 102 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Yurt Dünya 10.02.2026 12:13:37 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı

2

Helikobakter pilori mide kanseri riskini artırıyor

3

Enerjisa dağıtım şirketleri 2025'te üç ilde 9,8 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi

4

Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

5

Adana'da restoranda öldürülen gencin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı

6

Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

7

Garanti BBVA Mavi Nefes Projesi'ne desteğini 2025'te de sürdürdü

8

Plajlarda görülmeye başlanan Akdeniz foklarının "dinlenmelerine izin verin" uyarısı

9

Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

10

Saint-Gobain Türkiye'de üst düzey atama