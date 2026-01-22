İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Global Lighthouse Network listesine girdi
Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor
Sumbas Kaymakamı Hakan Kara AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Altınözü ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 12 zanlı tutuklandı
Şoförlerin Yeni Başkanı Mehmet Kara Oldu
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Antalya

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 32 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 32 adrese saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı olan 6 kişinin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca uyuşturucu kullandıkları değerlendirilen kişilerden kan ve idrar örnekleri alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar kullanmak amacıyla bulundurulduğu değerlendirilen uyuşturucu, pompalı tüfek, 45 fişek ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.



Yurt Dünya 22.01.2026 17:04:49 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bahçeli Osmaniyespor’a El Atmalıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

2

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı

3

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Global Lighthouse Network listesine girdi

4

Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor

5

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Altınözü ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

8

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 12 zanlı tutuklandı

9

Şoförlerin Yeni Başkanı Mehmet Kara Oldu

10

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu