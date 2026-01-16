Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

ANTALYA – Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında durdurulan ve 9 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramada, 173 sentetik hap ile 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.