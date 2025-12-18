İlginizi Çekebilir

Antalya

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin diğer illerden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'ya getirecekleri ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları aracılığı ile piyasaya sürecekleri yönünde bilgi elde edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan baskında zanlılar A.A, B.O, S.Y. ve H.O. gözaltına alındı.

Operasyonda 12 kilo 580 gram esrar, 6 kilo 150 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.



