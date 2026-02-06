İlginizi Çekebilir

Antalya

Antalya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ulukapı Mahallesi'ndeki bir tesiste farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra vatandaşlarla da görüşen ekipler hırsızlık olaylarını Y.D, H.B.A. ve Ö.Ö'nün gerçekleştirdiğini tespit ederek operasyon düzenledi.

Tesisten yaklaşık 6 milyon lira değerinde demir ve bakır çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



