Antalya

Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ürünü ele geçirildi.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin zabıta ekipleri, Çamköy Mahallesi'ndeki 4 soğuk hava deposu ile 1 iş yerinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 25 ton tavuk ile bu tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen döner, ciğer, taşlık ve sucuk ele geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, halkın sağlığıyla oynayanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imha edildiğini bildirdi.



