Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi

Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın nedeniyle hasar gören ev, Kepez Belediyesince onarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'ndeki bir gecekonduda 3 çocuğuyla yaşayan Zeynep Aktaş'ın sosyal medyadan kısa bir süre önce yangın çıkan evde zor şartlarda yaşadıklarını belirtip yardım istemesi üzerine Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Evde önce inceleme yapan ekipler tarafından duvardaki is izleri temizlendi, zarar gören yüzeyler onarılarak boyandı. Halı ve perdeleri değiştirilen evde çocuklar için bir oda hazırlandı.

Evin elektrik ve su tesisatı onarıldı, camlar değiştirildi. Eski eşyalar atıldı ve yerine yeni eşyalar konuldu. Ev temizlendikten sonra aileye teslim edildi.

Ayrıca Kepez Belediyesince aileye kapsamlı bir sosyal destek paketi sunuldu, gıda alışverişi için kart verildi, çocuklara kıyafet desteği de sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kocagöz, Kepez'de sosyal belediyecilik ilkesiyle hizmet ettiklerini belirtti.

İlçede bir çocuğun bile yatağa aç girmemesi için canla başla çalıştıklarını aktaran Kocagöz, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi her ailemizin yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her yardım çağrısına duyarlılık gösteriyor, onları yalnız bırakmıyoruz. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve sıcak bir ortamda büyüyebilmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz. Geniş kapsamlı sosyal destek hizmetlerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz."

Evi onarılan Aktaş da belediye ekiplerine teşekkür etti.



