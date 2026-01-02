Antalya'da yerleşik yabancılar kostümleriyle denize girdi

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yabancılar, geleneksel hale getirdikleri etkinlikte renkli kostümleriyle denize girdi.

Kalkan Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 50 İngiliz, her yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirdikleri etkinlik için Muar mevkisinde bir araya geldi.

Kalkan Plajı'na giden yerleşik yabancılar, giydikleri kostümlerle denize girdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Sahildekiler, kostümleriyle denize giren yabancıları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.



