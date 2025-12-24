Antalya'da Yeşilay danışanları sanatla rehabilite ediliyor

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - Antalya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları, resim, heykel ve el işi çalışmalarıyla rehabilite ediliyor.

Muratpaşa ilçesindeki Millet Bahçesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide, bağımlılıktan kurtulmak isteyen danışanların yaptığı el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, AA muhabirine, YEDAM danışanlarının rehabilitasyon süreci kapsamında hazırladığı eserlerin sergilendiğini söyledi.

Serginin, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin katkılarıyla düzenlendiğini belirten Özcan, "Bu tür faaliyetler danışanlar üzerinde önemli bir motivasyon kaynağı sağlıyor." dedi.

Danışanların yeni uğraşlar edinmesinin sürecin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Özcan, danışanların, farklı tekniklerle çok sayıda el sanatı ortaya koyduğunu ifade etti. Özcan, bu çalışmaların, danışanların kendilerini ifade etmelerine ve hayata daha olumlu bakmalarına katkı sağladığını kaydetti.

YEDAM bünyesinde okuma atölyesi ve kütüphane faaliyetlerinin de yürütüldüğünü dile getiren Özcan, danışanların düzenli olarak bir araya gelip kitap özeti çıkarma ve tartışma etkinlikleri yaptığını söyledi.

Sanatsal ve sosyal faaliyetlerin danışanların gelişiminde gözle görülür ilerleme sağladığına işaret eden Özcan, "Asıl hedefimiz mükemmeliyetçilik değil, danışanlarımızın hayatla yeniden bağ kurması. Psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte aile ortamı sıcaklığında bir bağ kuruyoruz. El sanatları etkinliklerini yıllardır yapıyoruz, bu süreklilik bağımlılıklardan uzaklaşmada önemli rol oynuyor." diye konuştu.



