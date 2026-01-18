İlginizi Çekebilir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
"Mantar avcıları" Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi
Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı
Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sürdürmek istiyor
Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya

Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

R.M. idaresindeki 07 YKD 69 plakalı otomobil, Belek-Kadriye kara yolunda karşı yönden gelen A.K.'nın kullandığı 07 YGC 40 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile midibüsteki yolcu H.Ü. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, devrilen midibüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.



Yurt Dünya 18.01.2026 12:06:09 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Salı Günü Bir Veda Var
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

2

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gündel AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

"Mantar avcıları" Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

4

Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı

5

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alanya'da kütüphane açılışında öğrencilerle buluştu

6

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

7

Batı Akdenizli ihracatçılar dünyayı dolaşarak ihracatı artırdı

8

Arkadaşının hediyesiyle başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini çiftlikte sürdürmek istiyor

9

Antalya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10

Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü