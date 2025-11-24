Antalya'da "Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Kalite Yarışması" düzenlenecek

ANTALYA - Antalya'da "Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Kalite Yarışması" gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) işbirliğiyle yapılacak yarışmada, zeytinyağları jüri tarafından değerlendirilecek. Yüksek puanı alan zeytinyağı üreticilerine altın, gümüş ve bronz madalya beratları verilecek.

ATB Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, antik Pamfilya döneminden bu yana Antalya'nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde öne çıkan bir bölge olduğunu belirtti.

Antalya'nın iklimi, bereketli toprakları ve bilinçli üreticileriyle yeniden zeytinciliğin parlayan merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Çandır, üreticinin daha kaliteli ürünü üretmesi, tüccarın da kaliteli ürünleri pazara sunmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kentin son yıllarda zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir ilerleme kaydettiğini aktaran Çandır, "Doğru destek ve yatırımlarla bu potansiyel çok daha yükseğe taşınabilir. Coğrafi işaretli ürünlerin ve yerel çeşitlerin öne çıkarılması, Antalya zeytinyağının hem iç pazarda hem de uluslararası alanda değerini artıracaktır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal da dünya zeytin ağaç varlığının yüzde 90'ının Akdeniz kıyısındaki ülkelerde yer aldığını ve Türkiye'nin bu kültürün güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Geçen yıl yaklaşık 77 bin ton zeytin üretilen Antalya'da Tavşan Yüreği başta olmak üzere Beylik, Gemlik, Manzalina, Domat gibi çeşitlerin yetiştirildiğini belirten Erkal, bu türlerin hem sofralık hem de yüksek kaliteli natürel sızma zeytinyağı üretiminde öne çıktığını bildirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu ise zeytinyağının Antalya markası olarak tanıtılması halinde bölge üreticisi ve turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

Zoroğlu, zeytinyağını gastronomi turizminin ve yerel kimliğin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi, bu doğal değeri kentin simgeleri arasına taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Numune kabulü 1 Aralık'ta başlayacak yarışmanın son başvuru tarihi ise 16 Ocak olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyen üreticiler numunelerini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine ulaştırabilecek.