İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Antalya'da polisten şafak operasyonu
UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi
Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi
Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi

Antalya'da zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirildi

Antalya

Antalya'da zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirildi

ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde Dünya Zeytin Ağacı Günü dolayısıyla düzenlenen Tarım Gündemi programında, zeytin ve zeytinyağı konuşuldu.

ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan, ATB'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının Pamfilya döneminden itibaren bu coğrafyanın ürünü olduğunu belirtti.

Antalya'da zeytinin temel geçim kaynağı olarak görülmediğini aktaran Tan, "Üretici ürettiği ürüne sahip çıkmalı. Budama, gübreleme, sulama, ilaçlama ve hasat yöntemleri daha bilinçli yapılmalı. Bölgeye has Tavşan Yüreği, Beylik ve Antalya Karası gibi çeşitlere ağırlık verilirse zeytinsiz sofra kalmaz. Sebzeye gösterilen ilginin onda biri zeytine gösterilse çiftçi çok daha fazla kazanır." dedi.

Tan, bu yıl sıcaklık artışı ve yağış azlığı nedeniyle hasadın olağan tarihten önce başladığını ifade etti.



Yurt Dünya 27.11.2025 14:09:46 0
Anahtar Kelimeler: antalya'da zeytin ve zeytinyağı üretimi değerlendirildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

2

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

3

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

4

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

5

Antalya'da polisten şafak operasyonu

6

UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği

7

Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

8

Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi

9

Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi

10

Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi