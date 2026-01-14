Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

İlginizi Çekebilir

Antalya

ANTALYA - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya'daki müze ve ören yerlerini geçen yıl 3 milyon 250 bin kişi ziyaret etti.

Denizi, tarihi dokusu, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya, tarihe ışık tutan ören yerleri ve müzeleriyle de öne çıkıyor.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan kent, bünyesinde barındırdığı çok sayıda ören yeri ve yüzlerce yıllık eserlerin sergilendiği müzeleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, 2025'in rekorlarla geçen bir yıl olduğunu söyledi.

Antalya'da geçen yıl özellikle sezon sonu ekim-kasımda çok iyi ziyaretçi sayısına ulaşarak 17,5 milyonu yakaladıklarını belirten Zoroğlu, 2026 için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen arkeolojik kazıların büyük önem taşıdığını vurgulayan Zoroğlu, "Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı arkeolojik araştırmalarının Antalya'da yürütüldüğünü söylemek gerekir. 24 farklı noktada akademisyenlerimizle, müze çalışanlarımızla, İl Müdürlüğümüz personeli, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün çalışanlarıyla projelere devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Umuyoruz ki 2026'nın sonuna doğru Antalya Müzesi'ni de açmış olacağız"

Zoroğlu, Antalya Müzesi'nde olduğu gibi bazı yerlerde restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Umuyoruz ki 2026'nın sonuna doğru Antalya Müzesi'ni de açmış olacağız. Bazı yerlerde de Ören Yeri Çevre Düzenleme Projelerimiz var. Antalya'da müze ve ören yerlerinin toplamında 3 milyon 250 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşmış durumdayız. Özellikle Aziz Nikolaos Kilisesi'nde 198 bin ziyaretçimiz var. Onu Side Müzesi izliyor. Ören yerlerinde de her zaman olduğu gibi Phaselis Antik Kenti 1 numarada, 481 bin kişi ziyaret etti. Onun arkasından Patara, Olympos ören yerlerinde de yoğun ziyaretçi var."

Kültür ve Turizm Bakanlığına sundukları bütün kazı alanlarının Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındığına işaret eden Zoroğlu, Phaselis ve Olympos'ta hem ziyaretçi sayısının hem de memnuniyet derecesinin arttığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "arkeolojide altın çağ" ifadesini hatırlatan Zoroğlu, bunu rakamsal olarak yapılan yatırımlarda da gördüklerini ifade etti.

- "Gece müzeciliği çok başarılı bir proje"

Zoroğlu, birçok ören yerinde karşılama merkezlerinin düzenlendiğini vurgulayarak, "Bu sayede ziyaretçi akışının 2026'da daha da artmasını sağlayacağız." dedi.

Aspendos'ta karşılama merkezi çalışmalarının sürdüğünü anlatan Zoroğlu, Perge'de daha güvenli hale getirecekleri uğurlama merkezi yaptıklarını söyledi.

Antik kentlerden Perge'ye giriş ve çıkışı düzenlediklerini, Phaselis'te karşılama merkezi çalışmalarının başladığını belirten Zoroğlu, Türkiye'nin ikinci su altı arkeoloji müzesi olan Idyros Antik Kenti'ndeki Kemer Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin ihalesinin tamamlandığını, inşaat çalışmalarının başladığını kaydetti.

Gece müzeciliğine de değinen Zoroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gece müzeciliği çok başarılı bir proje. Biz de artık bundan sonraki stratejimizi ona göre belirliyoruz. Hem turizmcilerden hem de misafirlerimizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bunu artırarak devam ettireceğiz ama tabii bir yandan da güvenlik önlemleri ve bölgelerin teknik altyapılarının buna uygun olması önemli. Özellikle Side'de çok önemli geri dönüşler aldık. Side'deki esnaf ve ticaret erbabı, Side'nin gece müzeciliğiyle sürekli açık olmasından çok memnun olduklarını belirtiyor."



