Antalya

Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın cenazesi defnedildi

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı'nın cenazesi Manavgat'ta defnedildi.

Seymen’in cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Kavaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aile, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.

Aynı kazada ağır yaralanan anne Sedef Sarı ve 4 yaşındaki kardeşi Firdevs Sarı'nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.







