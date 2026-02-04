Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Aslı Çevik'in cenazesi defnedildi

ESKİŞEHİR - Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Aslı Çevik'in (47) cenazesi, toprağa verildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çevik'in cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi.

Ömerağa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, Manavgat'ta bir otelde eğlence müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Çevik'in cenazesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Çevik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aslı Çevik'in kazadan bir gün önce otobüs biletinin bulunduğu ancak sefer saatine yetişemediği için yolculuğunu kazanın olduğu güne ertelediği öğrenildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.



